(In Titel und Lead Milliarden statt Millionen) - Die Credit Suisse zahlt ein Kapitalinstrument in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar auf das erste mögliche Datum am 29. Juli zurück. Bei der zu 7,125 Prozent verzinsten Anleihe mit einem hohen Auslösungssatz handle es sich um das letzte verbleibende "Additional Tier 1"-Kapitalinstrument (AT1) mit Umwandlung in Eigenkapital, teilte die CS am Donnerstag mit.