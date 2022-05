Korr: Dätwyler senkt Jahresziele

(Korrigiert wird das ursprüngliche EBIT-Ziel im dritten Absatz sowie der zu vergleichende Umsatz) - Der Industriekonzern Dätwyler senkt seine Jahresziele. Schuld sind die steigenden Inputkosten an allen Standorten, der anhaltende Mangel an Elektronikkomponenten in der Automobilindustrie sowie der Pandemie-Lockdown in China. Dätwyler selbst sei derweil voll lieferfähig.