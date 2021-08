Korr Deutsche Bahn: GDL-Streik hat Millionen Passagiere getroffen

(Zahl der Güterzüge im dritten Absatz, die Bahn hat ihre Angaben korrigiert) - Der am Freitag beendete Lokführerstreik hat nach Einschätzung der Deutschen Bahn mehrere Millionen Menschen betroffen. Vor allem Pendler und Urlauber mussten auf andere Reisemöglichkeiten ausweichen. An normalen Tagen nutzen täglich rund 4,6 Millionen Fahrgäste die Züge des Nah- und Fernverkehrs, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte.