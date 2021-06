Korr: Deutsches Handwerk spürt Materialmangel und Corona-Massnahmen

(Im ersten Absatz, dritter Satz, wird klargestellt, dass der Rückgang der Erlöse bei 7,5 rpt 7,5 Prozent lag.) - Materialmangel und Corona-Beschränkungen haben die Geschäfte der Handwerker in Deutschland zu Jahresbeginn belastet. Zum ersten Mal seit 2013 sanken die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk in einem ersten Quartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bezifferte den Rückgang der Erlöse in den ersten drei Monaten 2021 auf 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Zahl der Beschäftigten sank um 1,7 Prozent.