Korr Durchbruch: Bund zahlt AKW-Betreibern 2,4 Milliarden (2. AF)

(Berichtigt wird im siebten Absatz, letzter Satz, dass es zwischen Eon und Vattenfall eine Einigung über die Reststrommengen gibt.) - Es heisst, es sei Zufall gewesen, dass die Einigung ausgerechnet jetzt zustande gekommen ist. Nur wenige Tage vor dem zehnten Jahrestag der Nuklearkatastrophe von Fukushima hat sich die Bundesregierung überraschend mit den Betreibern der Atomkraftwerke in Deutschland verständigt: Knapp 2,43 Milliarden Euro sollen die Konzerne RWE , Vattenfall, Eon /PreussenElektra und EnBW als Entschädigung für den bis 2022 geplanten, vorzeitigen Atomausstieg vom Bund erhalten, wie das Umwelt-, das Wirtschafts- und das Finanzministerium am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.