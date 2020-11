Off Korr: EPH plant Kapitalerhöhung über bis zu 165,69 Millionen Dollar

Somit peilt das Unternehmen mit der Kapitalerhöhung Einnahmen von bis zu 165,69 Millionen US-Dollar an. Das Geld will die Gesellschaft laut den Angaben unter anderem in den Ausbau des Portfolios investieren und für Sanierungen verwenden.

Die neu ausgegebenen Aktien sollen zunächst an die bestehenden Aktionäre im Verhältnis zu ihrem heutigen Besitz angeboten werden, wie es weiter heisst. Nicht angenommene Bezugsrechte würden an weitere Investoren vergeben. Durchgeführt werde die Kapitalerhöhung voraussichtlich zwischen dem 26. November und dem 10. Dezember. Das Management will Details der Kapitalerhöhung an einer Web-Konferenz am 30. November erläutern.

EPH ist in Immobilien in Moskau, Sankt Petersburg, Hamburg, Berlin, Stuttgart und Wien investiert. Der Gesamtwert der Gebäude beträgt laut den Angaben rund 1,3 Milliarden US-Dollar.

