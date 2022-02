Korr: Hermes mit Dämpfer bei Lederwaren im Schlussquartal - Aktie schwach

(Im 2. Absatz wurden die prozentualen Angaben bei Umsatz und operativem Ergebnis im 2. und 3. Satz korrigiert: "rund 30 Prozent" sowie "etwa die Hälfte".) - Der französische Luxusmodehersteller Hermes muss sich nach einem erfolgreichen Jahr auf Gegenwind für sein wichtigstes Segment einstellen. Der Erlös mit Lederwaren sei im Schlussquartal zum Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf etwa eine Milliarde Euro gefallen, teilte der EuroStoxx 50 -Neuling am Freitag in Paris mit. Analysten hatten einen deutlich geringeren Umsatzrückgang bei Produkten wie Birkin- und Kelly-Taschen erwartet. Die Entwicklung gilt als problematisch, da der Luxusmodehersteller nahezu die Hälfte seines Erlöses mit Lederwaren macht. Die Aktie büsste zum Handelsstart 7,5 Prozent an Wert ein.