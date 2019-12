Korr: Hochdorf verkauft Pharmalys-Beteiligung an die Pharmalys Invest Holding

(Meldung vom Vortag korrigiert: Beteiligungshöhe von Pharmalys (Amir Mechria) an Hochdorf beträgt 18,3% und nicht knapp 30%) - Der Milchverarbeiter Hochdorf trennt sich von seinem 51-Prozent-Mehrheitsanteil an der Pharmalys-Gruppe. Der Verkaufspreis liegt bei rund 100 Millionen Franken, hiess es in einer Medienmitteilung vom Sonntag. Käuferin ist die Pharmalys Invest Holding, die von Amir Mechria kontrolliert wird.