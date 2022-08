Korr: Lufthansa erhält ersten 'Dreamliner' von Boeing

(Im ersten Satz wurde die Verspätung auf knapp ein Jahr berichtigt.) - Mit knapp einem Jahr Verspätung erhält die Lufthansa an diesem Dienstag (30. August) ihr erstes Langstreckenflugzeug vom Typ Boeing 787-9. Der sogenannte "Dreamliner" mit 294 Plätzen soll gegen 11.00 Uhr aus Seattle kommend am Frankfurter Flughafen landen, wie ein Sprecher am Montag berichtete. Für den gesamten Konzern hat Lufthansa 32 Flugzeuge des zweistrahligen Typs bestellt, der in der Konzernflotte perspektivisch ältere Airbus -Modelle mit vier Triebwerken ersetzen soll.