Korr: Lufthansa ordnet Pilotenausbildung neu - In Bremen nur noch Theorie

(Im ersten Satz des zweiten Absatzes wurde die Angabe Jahresmitte 2022 rpt 2022 ergänzt.) - An der traditionsreichen Verkehrsfliegerschule der Lufthansa in Bremen sollen angehende Piloten künftig nur noch theoretisch unterrichtet werden. Der praktische Teil wird mit der am Mittwoch verkündeten Neuausrichtung des Ausbildungskonzeptes an den Flughafen in Rostock verlagert.