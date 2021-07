Korr: Online-Heimwerkerplattform ManoMano erreicht Milliardenbewertung

(Berichtigt wird im ersten Absatz, letzter Satz: In der Summe von 725 Millionen Dollar sind die 355 Millionen Dollar aus der aktuellen Finanzierungsrunde bereits enthalten.) - Der französische Heimwerkerbedarf-Onlinehändler ManoMano hat nach einer abgeschlossenen Finanzierungsrunde nun eine Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde Dollar erreicht. Eine Gruppe von Risikokapitalgebern habe insgesamt 355 Millionen US-Dollar (300 Millionen Euro) investiert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Insgesamt habe das Unternehmen in den acht Jahren seit Gründung 725 Millionen Dollar gesammelt.