(Berichtigt wird am Ende vom ersten Absatz, dass Fielmann den Kaufpreis beziffert hat.) - Fielmann baut das internationale Geschäft mit einem Zukauf in Spanien aus. Zum Ende des Jahres würden 80 Prozent an der drittgrössten Optikerkette des Landes, Óptica & Audiología Universitaria, übernommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Mit dem Schritt sei Fielmann dann in 15 europäischen Märkten vertreten. Fielmann bezahlt nach eigenen Angaben für seine 80-prozentige Beteiligung rund 185 Millionen Euro. Etwaige Schulden oder Barmittel des Unternehmens sind nicht im Kaufpreis enthalten.