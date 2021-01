Korr: SBB übernimmt alle Aktien von Securitrans

Die SBB wird die rund 860 Mitarbeitenden von Securitrans zu den bisherige Anstellungsbedingungen weiter beschäftigen, wie sie am Dienstag mitteilte. Für die Kunden ändere sich mit der Aktienübernahme nichts.

Securitrans und ihre Mitarbeitenden sorgen für die Sicherheit in den Bahnhöfen und auf den Baustellen der Bahn. Das Unternehmen erbringt heute mehr als 80 Prozent ihrer Leistungen für die SBB.

Mit der Aktienübernahme können die Mitarbeitenden laut SBB besser in die Abläufe eingebunden werden. Das schaffe Synergien in der Ausbildung und beim täglichen Einsatz. Zudem sinke der administrative Aufwand.

Securitrans hat den Hauptsitz in Bern, verfügt über vier Überwachungszentralen und acht regionale Standorte. Das Unternehmen wurde 2001 mit dem Ziel gegründet, den Sicherheitsdienst in den Bahnhöfen und auf den Baustellen der Bahnen zu professionalisieren. Die Securitas war massgeblich am Aufbau der Securitrans beteiligt.

(AWP)