Korr: Sensirion investiert in MaxWell Biosystems

(Es wird klargestellt, dass die Gesamt-Investition 4 Millionen Franken beträgt; die genaue Höhe des Sensirion-Anteils ist nicht bekannt) - Der Sensorenhersteller Sensirion besteiligt sich an einer Finanzierungsrunde für MaxWell Biosystems. Dadurch nimmt Sensirion zudem Einsitz in den Verwaltungsrat von MaxWell. Auch andere bestehende Aktionäre sowie Business Angels seien an der Finanzierungsrunde beteiligt, die insgesamt 4 Millionen Franken in die Kasse von MaxWell spült.