Korr: Skyguide hat Mühe mit Rekrutierung von Fluglotsen

Skyguide, die dieses Jahr 100 Jahre Flugsicherung in der Schweiz feiert, hat Mühe, Fluglotsen zu rekrutieren, insbesondere in der Westschweiz. Nur fünf Personen beginnen im September mit der Ausbildung, obwohl 16 Stellen zu besetzen wären.