Korr: Starke Nachfrage nach E-Autos lässt Chinas Automarkt wieder wachsen

(Berichtigung der Meldung vom 11. Januar: Im ersten Satz wird eine präzisere Formulierung verwendet, der dritte Satz des ersten Absatzes wurde ergänzt. Der chinesische Automarkt war von 2018 bis 2020 drei Jahre in Folge gesunken.) - Chinas Automarkt ist erstmals seit Jahren wieder gewachsen. Dank der starken Nachfrage nach alternativen Antrieben kletterte die Zahl der verkauften Fahrzeuge 2021 um 4,5 Prozent auf rund 20,5 Millionen Stück, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag in Peking mitteilte. In den Jahren von 2018 bis 2020 waren die Verkäufe von Autos in China drei Jahre in Folge zurückgegangen. Der Absatz von E- und Hybrid-Autos wuchs 2021 um fast 170 Prozent auf rund drei Millionen, wobei rein batteriebetriebene Fahrzeuge die klare Mehrheit ausmachen.