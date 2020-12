Korr: TX Group investiert in digitalen Vermögensverwalter Selma Finance

(Im ersten Satz wird klargestellt, dass es sich um ein Investment und nicht um eine Übernahme handelt) - Die TX Group vergrössert ihr Fintech-Portfolio mit einer Investition in den digitalen Vermögensverwalter Selma Finance. Dabei beteiligt sich die TX Group als Lead-Investor in einer Series-A-Finanzierungsrunde am Vermögensverwalter, wie sie am Donnerstag mitteilte.