Korr: Zeiss und Siemens Energy gründen Joint Venture für 3D-Druck-Verfahren

(Im zweiten Absatz wird klargestellt, dass das neue Unternehmen Hersteller und Kunden bei 3D-Druck-Verfahren vernetzt, selbst aber nichts herstellt.) - Der Optikkonzern Zeiss und Siemens Energy haben das Gemeinschaftsunternehmen Makerverse für 3D-Druck-Verfahren gegründet. An dem Joint Venture seien auch Wagniskapitalgeber beteiligt, teilte ein Sprecher am Dienstag in Oberkochen mit.