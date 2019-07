Kosmetik-Konzern Coty muss Milliarden abschreiben

Um Coty wieder in die Spur zu bringen, will der Konzern sich künftig auf deutlich weniger Marken konzentrieren. Zudem soll der Hauptsitz von New York nach Amsterdam verlagert werden, um näher an die wichtigsten Märkte zu rücken. "Heute startet unsere neue Agenda", versprach das Unternehmen. Doch bei Anlegern verfing dies zunächst nicht - die Aktie fiel im New Yorker Handel um mehr als 15 Prozent.

Der Konzernumbau soll langfristig Geld sparen, wird die Bilanz jedoch zunächst mit rund 600 Millionen Dollar belasten. Coty gehört mehrheitlich der JAB Holding der Milliardärsfamilie Reimann, die ihren Anteil kürzlich von 40 auf 60 Prozent erhöhte. Der Clan lag in der Liste des "Manager Magazins" der 1001 reichsten Deutschen zuletzt mit einem geschätzten Vermögen von 33 Milliarden Euro auf Rang zwei./hbr/DP/he

(AWP)