Kosmetikkonzern L'Oreal beruft Nicolas Hieronimus zu neuem Chef

(Ausführliche Fassung) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal bekommt eine neue Führungsspitze: Nicolas Hieronimus werde von kommendem Jahr an als Chef die Geschäfte des Unternehmens leiten, teilte L'Oreal am Mittwoch in Paris mit. Der 56-Jährige löst Jean-Paul Agon (64) ab, der weiterhin Verwaltungsratschef bleiben soll.