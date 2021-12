KPMG Schweiz wählt CEO Stefan Pfister für weitere Amtszeit

Pfister ist laut einer Mitteilung vom Dienstag bereits seit 2014 als CEO tätig. Er stiess den Angaben nach 2005 zu KPMG Schweiz und verantwortete verschiedene Führungspositionen und wurde 2011 zum Leiter Advisory sowie zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Ferner meldet KPMG die Wahl von Helen Campbell in den Verwaltungsrat. Sie trete die Nachfolge von Tobias Valk an, der im Juli 2021 als Leiter Advisory in die Geschäftsleitung von KPMG Schweiz gewechselt habe.

Campbell sei seit 22 Jahren für KPMG tätig und verfüge als Lead Partner für multinationale Kunden im Finanzsektor über Erfahrung in der Leitung von Prüfungs- und Beratungsprojekten.

sta/kw

(AWP)