Kreditverbot und Grundversorgung belasten Postfinance

Es störe ihn, dass in den Medien jüngst der Eindruck erweckt worden sei, dass die Postfinance ein Sanierungsfall sei. Das sei nicht der Fall. Das Unternehmen habe zu jedem Zeitpunkt über eine existenzsichernde Ertragslage verfügt.

Mit Blick auf die Diskussionen im Parlament zur Rolle der Postfinance sei es sicher sinnvoll, grundsätzliche Fragen der künftigen Grundversorgung im Zahlungsverkehr und die Verflechtung von Postfinance mit dem Post-Konzern in der Gesamtheit anzuschauen.

Der Bundesrat wollte das Kreditverbot sofort aufheben, Postfinance aber erst zu gegebener Zeit privatisieren. Laut Köng kann Postfinance nicht privatisiert werden, solange nicht klar ist, welche Grundversorgung der Konzern künftig erbringen muss. Auch mit dem Kreditverbot sei eine Privatisierung unmöglich.

Der Bundesrat solle der Postfinance durchaus ambitiöse Ziele vorgeben. Sie sollten sich aber in einem realistischen Rahmen bewegen. Das sei heute absolut nicht der Fall, sagte Köng im Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" weiter.

Postfinance habe gelernt, mit den Negativzinsen zu leben. Das laufende Geschäftsjahr dürfte noch besser ausfallen als das Vorjahr, als Postfinance einen überraschend hohen Gewinn von 223 Millionen Franken erzielte. Der Konzern habe in den letzten Jahren massiv an seiner Effizienz und damit an den Kosten gearbeitet.

