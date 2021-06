Kreise: BASF will sich von Beteiligung am Spezialchemiekonzern Solenis trennen

Der deutsche Chemiekonzern BASF will sich offenbar von seiner Beteiligung am Spezialchemieunternehmen Solenis trennen - oder diese zumindest reduzieren. Gemeinsam mit dem Finanz- und Mitinvestor Clayton Dubilier & Rice (CD&R) werden derzeit verschiedene Ausstiegsoptionen geprüft, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Dabei sei ein Börsengang oder ein Verkauf möglich. BASF und CD&R streben dem Bericht zufolge eine Bewertung von fünf Milliarden Dollar (vier Mrd Euro) einschliesslich Schulden an. Sprecher der beiden Unternehmen wollten diese Informationen nicht kommentieren, hiess es.