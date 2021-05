(Ausführliche Fassung) - Die Deutsche Telekom will Kreisen zufolge ihren Anteil am US-Mobilfunker T-Mobile US aufzustocken. Die Deutschen zielten auf eine Mehrheitsbeteiligung bei dem Unternehmen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Ein Telekom-Sprecher gab Bloomberg gegenüber keinen Kommentar zu der Angelegenheit ab. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.