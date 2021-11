Der Diagnostikspezialist Qiagen und der französische Wettbewerber Biomerieux loten nach Informationen von Insidern eine Fusion aus. Die Gespräche befänden sich allerdings in einem frühen Stadium und eine Einigung sei nicht zwangsläufig, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass Qiagen das Interesse anderer Unternehmen auf sich ziehe, hiess es weiter. Die Aktien beider Unternehmen zogen deutlich an.