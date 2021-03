Kreise: Geely belebt Pläne für Börsengang von Pkw-Bauer Volvo neu

Der chinesische Autokonzern Geely hat Kreisen zufolge die Gedankenspiele um einen Börsengang der schwedischen Tochter Volvo Cars wieder aufgenommen. Dabei könnte es um eine Bewertung in der Grössenordnung von rund 20 Milliarden US-Dollar (17 Mrd Euro) gehen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider berichtete. Die Chinesen hätten mit Beratern über einen möglichen Verkauf von Anteilen noch in diesem Jahr gesprochen. Denkbare Börsenplätze für eine Notierung seien Stockholm und auch Amsterdam. Die Überlegungen sind demnach aber noch in einem frühen Stadium und können auch wieder ad acta gelegt werden.