Kreise: Lanxess schielt auf Hersteller von Stoffen für antimikrobielle Mittel

Der Chemiekonzern Lanxess ist Insidern zufolge am Konkurrenten Emerald Kalama Chemical interessiert. Der MDax -Konzern arbeite mit Beratern an einer möglichen Offerte für den Wettbewerber, der für rund eine Milliarde US-Dollar verkauft werden könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Dienstagnachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.