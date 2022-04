Kreise: Reckitt Benckiser will Geschäft mit Babynahrung verkaufen

Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat Insidern zufolge den Verkaufsprozess für seine Babynahrungssparte eingeleitet. Das an der Londoner Börse notierte Unternehmen habe diesen Monat Informationsmaterial an potenzielle Käufer verschickt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach könnte das Geschäft Reckitt bis zu 10 Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Euro) einbringen. Spekulationen über eine Veräusserung gibt es schon länger.