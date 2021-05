Die Europäische Versicherungsaufsicht Eiopa nimmt die Krisenfestigkeit grosser Assekuranzen in Europa vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie genauer unter die Lupe. Die Behörde startete am Freitag einen Stresstest, an dem 44 Konzerne teilnehmen. Darunter sind aus Deutschland die Allianz, der Rückversicherungsriese Münchener Rück, die Gruppe HDI/Talanx, die genossenschaftliche Versicherung R+V sowie die Alte Leipziger-Hallesche. Die Ergebnisse des fünften Stresstests seit 2012 sollen im Laufe des Dezembers veröffentlicht werden.