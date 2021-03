K+S muss weniger abschreiben als befürchtet - Sieht Bafin-Verdacht entkräftet

Der K+S-Konzern betrachtet den von der Bafin erhobenen Verdacht zu niedriger und verspäteter Abschreibungen auf sein Düngergeschäft als entkräftet. Der Abschlussprüfer Deloitte habe den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 uneingeschränkt testiert, teilte das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Dienstagnachmittag in Kassel mit. Zudem falle die Sonderabschreibung auf Vermögenswerte mit 1,86 Milliarden Euro rund 140 Millionen Euro niedriger aus als im Herbst angekündigt. Der Aktienkurs drehte nach den Nachrichten ins Plus und stieg zuletzt um mehr als zwei Prozent.