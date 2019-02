Kuba steigert Zigarren-Absatz trotz strengerer Anti-Tabak-Gesetze

Kuba hat im vergangenen Jahr trotz zunehmend strenger Anti-Tabak-Gesetze seinen Absatz an Zigarren im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Im Jahr 2018 seien Zigarren im Wert von 537 Millionen Dollar (etwa 474 Millionen Euro) verkauft worden, teilte der halbstaatliche Tabakkonzern Habanos S.A. am Montag mit. Demnach sei der Absatz damit um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Regularien für den Tabakmarkt seien aber zunehmend komplex, sagte der Vizepräsident für Geschäftsentwicklung von Habanos S.A., José María López Inchaurbe. In den Golfstaaten habe es für den Privatkauf von Tabak eine Steuererhöhung von 100 Prozent gegeben. "Man kann sich vorstellen, welche Auswirkungen das hat", so López Inchaurbe.