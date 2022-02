Kudelski-Aktie nach Jahreszahlen deutlich im Plus

Um 10.00 Uhr gewinnen Kudelski 5,3 Prozent auf 3,465 Franken. Das liegt deutlich über dem Gesamtmarkt (SPI), der bei +1,1 Prozent steht. Die umgesetzten Volumen sind sehr hoch: allein in der ersten Handelsstunde sind mehr als drei Mal so viel Aktien gehandelt wie an einem üblichen Handelstag.

Zum Jahresbeginn gab der Aktienkurs zunächst deutlich nach und stabilisierte sich dann auf dem tieferen Niveau. Mit dem heutige Plus konnte die Aktie einen guten Teil der bisherigen Verluste wieder aufholen. Noch dotieren die Anteilsscheine aber über dreissig Prozent unterhalb des Kurses von vor einem Jahr.

Für die Analysten von Vontobel wie auch der ZKB hat Kudelski im grossen und ganzen im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen. Dabei profitierte das Unternehmen von diversen Sonderposten, schreibt die ZKB weiter. Dazu zählen unter anderem Gutschriften aus der Auflösung von Reserven für Debitoren oder der Verkauf von Liegenschaften.

Ohne die Sondereffekte ist die Performance gemäss Vontobel unter den Erwartungen der Analysten und des Marktes ausgefallen. Dennoch sei der operative Free Cash Flow hoch und die Schulden konnten durch eine Sale-and-Lease back-Transaktion für die Immobilien des Hauptsitzes reduziert werden.

Bei der ZKB lag der Ausblick hingegen unterhalb des Konsens. Der zuständige Analyst der ZKB erwartet zudem Schätzungsreduktionen für das Geschäftsjahr 2022. Den Wachstums-Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bezeichnet Vontobel hingegen als ermutigend.

cg/uh

(AWP)