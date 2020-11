Die Partnerschaft zur Sicherung des LoRaWAN-basierten Sherpa-Netzwerks sei ein erster Schritt zur Schaffung eines hochmodernen und sicheren IoT-Netzwerks in der Schweiz, heisst es in der Mitteilung. Naxoo sei stark in die Entwicklung des "smarten und nachhaltigen" Stadt involviert. Die Sherpa-Plattform solle institutionellen wie privaten Anbietern die Anwendung von IoT-Netzwerken ermöglichen.

tp/uh

(AWP)