Die Kudelski-Tochter Nagra hat einen Auftrag vom koreanischen Unternehmen SK Broadband erhalten. Dieses will mit der NexGuard-Technologie von Nagra die Inhalte von verschiedenen TV-Set-Top-Boxen schützen, wie Kudelski am Dienstag mitteilte. SK Broadband sei einer der grössten Anbieter von Breitband-Anschlüssen in Südkorea.