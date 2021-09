sur-Lausanne (awp) - Die Kudelski-Gruppe optimiert die Finanzierung ihres Immobilienportfolios. Dazu habe man für das Gebäude am Chemin de Chapelle 4-6 in Lausanne eine Sale-and-Leaseback-Transaktion zum Preis von 19 Millionen Franken durchgeführt, teilte Kudelski am Donnerstagabend mit.