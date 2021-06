Im Rahmen des Auftrags werde Kudelski Security eine Reihe von Checks und Audits an Funktionen und Schnittstellen der Plattform Oxygen Protocol durchführen, wo der Broker künftig laufend Finanzprodukte von Banken aufschalten will. Gemeinsam mit Kudelski werde man das Angebot anpassen und weiterentwickeln, so Oxygen. Angaben zum Auftragsvolumen werden in der Mitteilung keine gemacht.

