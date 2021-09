Kudelski spannt mit britischer Redtree Solutions zusammen

sur-Lausanne (awp) - Kudelski vereinbart eine Zusammenarbeit mit der britischen Firma Redtree Solutions. Man werde das Portfolio für Sicherheitsdienstleistungen für das Internets der Dinge (IoT) den Kunden von Redtree in Europa, dem Nahen Osten und Afrika anbieten, teilte das Westschweizer Unternehmen am Dienstagabend in einem Communiqué mit.