Die in Florida ansässige QXC Communications wolle ihr altes Videoangebot durch einen neuen, vollwertigen Streaming-Dienst für Mehrfamilienhäuser ersetzen. QXC könne mit der Nagra-Lösung ein App-Angebot schneller auf den Markt bringen. Damit werde der Kundenbestand von QXC vergrössert. QXC könne nun in Florida sowie in anderen amerikanischen Ferienorten, Küstenregionen und Militärstützpunkten im ganzen Land expandieren.

pre/jb

(AWP)