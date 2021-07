Der Logistiker Kühne+Nagel ernennt Coen van der Maarel zum Geschäftsführer für das Geschäft in den Staaten Indien, Sri Lanka und den Malediven. Er hat sein Amt per gestrigem 1. Juli übernommen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Coen werde ein Team von rund 750 Logistikexperten an insgesamt 28 Standorten leiten.