Ausserdem wird Holger Ketz per Anfang 2023 als sogenannter Global Head of Network and Carrier Management in das globale Luftfracht-Management von Kühne+Nagel wechseln. In dieser neuen Funktion bündele Kühne+Nagel die globale Steuerung des eigenen Netzwerks und der Gateways sowie die Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung des Luftfrachtgeschäfts, hiess es weiter.

kw/ra

(AWP)