Kühne+Nagel lanciert Indikator für Wartezeiten von Containerschiffen

Im Indikator erfasst werden die Wartezeiten an den neun Häfen Prince Rupert, Vancouver/Seattle, Oakland, Los Angeles/Long Beach, New York, Savannah, Hong Kong, Shanghai/Ningbo und Rotterdam/Antwerpen. Als Basis des Indikators dient dabei die Kapazität eines wartenden Schiffs in Standardcontainer-Einheiten (TEU) und die Wartezeit bis zur Abfertigung. Ein Schiff mit einer Kapazität von 10'000 TEU, das 12 Tage vor dem Hafen warten muss, verursacht einen Wert von 120'000 TEU-Wartetagen.

Der Index soll den Kunden von Kühne+Nagel dabei helfen, Engpässe im globalen Handel vorherzusehen und ihre Lieferketten entsprechend zu optimieren. Aktuell seien die Wartezeiten an den Häfen mit 11,6 Millionen TEU-Wartetage vergleichsweise hoch. Rund 80 Prozent entfallen auf die Häfen in Nordamerika. Normal wäre ein Wert von rund 1 Million TEU-Wartetagen, heisst es weiter.

