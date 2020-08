Kühne+Nagel macht ersten britischen Kunden CO2-Neutral

Der Logistiker Kühne+Nagel hat einen weiteren Kunden für sein "Net Zero Carbon"-Programm gefunden. Der britische Anbieter von Grusskarten und Geschenkverpackungen UK Greetings habe sich für eine klimaneutrale Logistik-Lösung von Kühne+Nagel entschieden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Finanzielle Details zum Auftrag wurden in der Mitteilung keine genannt.