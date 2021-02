Kühne+Nagel-Titel legen nach Grossakquisition gegen den Trend klar zu

Die Aktien des Logistikers Kühne+Nagel entziehen sich am Montagmorgen dem allgemeinen Abwärtstrend und legen klar zu. Am Morgen hatte das Unternehmen eine Grossakquisition in Asien angekündigt, für die es laut Schätzungen über 1 Milliarde Franken hinblättern wird. In Analystenkreisen wird die Transaktion aus strategischer Sicht begrüsst, entsprechend früheren Aussagen des Unternehmens kommt sie aber nicht überraschend.