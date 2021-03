Der Logistikkonzern Kühne+Nagel verlängert seine Logistik-Partnerschaft mit Danone in Polen um weitere sieben Jahre. In diesem Zusammenhang sei auch ein neues Verteilzentrum mit über 11'000 Quadratmetern neu eröffnet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Beide Unternehmen arbeiten in Polen bereits seit 13 Jahren zusammen.