Der Roboterhersteller Kuka hat nach den Einbrüchen durch die Corona-Krise im ersten Halbjahr zuletzt wieder zumindest in einem Bereich Zuwächse verzeichnen können. So lag der Auftragseingang im dritten Quartal 2020 mit 752 Millionen Euro sogar ein Fünftel über dem Vorjahreswert. "Auch wenn die Kunden immer noch äusserst zurückhaltend investieren, zeigt das auch, dass Automatisierung zunehmend in den Fokus gerät", sagte Vorstandschef Peter Mohnen am Donnerstag zu der Quartalsbilanz.