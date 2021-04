Kuros behandelt ersten Patienten in klinischer Studie mit MagnetOs Putty

Schlieren (awp) - Das Biotechunternehmen Kuros Biosciences hat im Rahmen seiner klinischen Studie PROOF den ersten Patienten in den USA behandelt. In der Studie wird MagnetOs Putty mit Autotransplantaten für die posterolaterale Wirbelsäulenfusion verglichen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.