Das Biotechunternehmen Kuros wird am diesjährigen virtuellen Fachkongress North American Spine Society (NASS) neue Daten aus seiner Forschungspipeline vorstellen. Konkret werde man dabei neue Erkenntnisse über die Rolle der Osteoimmunologie bei der Knochenbildung anschauen, also der Interaktion zwischen Knochen und Immunsystem, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit.