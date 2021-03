Kuros unterzeichnet Vertriebsvereinbarung für MagnetOs-Knochentransplantat

So habe man eine Vertriebsvereinbarung mit verschiedenen Partnern vor Ort unterzeichnet, teilte das Unternehmen weiter mit. So habe Lubbers Medical BV die nicht-exklusiven Rechte für den Verkauf von MagnetOs in den Niederlanden mit Wirkung zum vierten Quartal 2020, Orthocontor AG und die Amacord GmbH wiederum hätten exklusive Vertriebsvereinbarungen für die Schweiz und Österreich unterzeichnet, die beide im ersten Quartal 2021 in Kraft treten.

Für Finnland habe man mit Arthrone Oy eine Absichtserklärung für eine Vollvertriebsvereinbarung für Finnland unterzeichnet, die bis zum Ende des zweiten Quartals 2021 dann in Kraft treten sollte.

hr/rw

(AWP)