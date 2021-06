Das Biotechunternehmen Kuros wird an zahlreichen Fachkongressen in den kommenden Monaten Ergebnisse zu seinem Knochentransplantat MagnetOs und dem Kandidaten Fibrin-PTH (KUR-113) präsentieren. MagnetOs Knochentransplantat werde durch eine wachsende Anzahl präklinischer Daten unterstützt, die die Gleichwertigkeit mit dem aktuellen Goldstandard, dem Autotransplantat, zeigten, teilte Kuros am Donnerstag mit.