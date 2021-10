Kurzarbeit im Mercedes-Werk Rastatt wegen Chipkrise

Wegen des Mangels an elektronischen Bauteilen soll es in der kommenden Woche im Rastatter Mercedes-Benz-Werk Kurzarbeit geben. Das teilte eine Sprecherin von Mercedes-Benz Cars & Vans am Freitag auf Anfrage in Stuttgart mit. Zuvor hatte die Tageszeitung "Badische Neueste Nachrichten" darüber berichtet.